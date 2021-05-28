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2021年5月28日星期五
語文同樂 第515期
升小滿意率10年新高 校長：人數跌逢移民潮 未來數年料續高企
難抵過程煎熬 年齡近退休 遭DQ官中教師不上訴
教局製「放榜三寶」助蒐升學資訊 職訓局辦家長講座
名家學堂：新「詩」路
名家學堂：唱着舊日 題詩述懷
時代沉思：如水的橘子
閱讀篇章：〈河流〉——駱以軍
閱讀篇章：參考答案
卷二練筆：「我」如何醒悟道理？
綜合精練：專題文章：社區建設
古典今用：別後路上珍重
周圍「中」：香港荔枝地
周圍「中」：一粒荔枝三把火
時事中文：食安知多點
答案
人生教練：負荊請罪 廉頗
講故事：智鬥外星人
綜合精練：專題文章：社區建設
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【明報專訊】■題目
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升小滿意率10年新高 校長：人數跌逢移民潮 未來數年料續高企
難抵過程煎熬 年齡近退休 遭DQ官中教師不上訴
教局製「放榜三寶」助蒐升學資訊 職訓局辦家長講座
名家學堂：新「詩」路
名家學堂：唱着舊日 題詩述懷
時代沉思：如水的橘子
閱讀篇章：〈河流〉——駱以軍
閱讀篇章：參考答案
卷二練筆：「我」如何醒悟道理？
綜合精練：專題文章：社區建設
古典今用：別後路上珍重
周圍「中」：香港荔枝地
周圍「中」：一粒荔枝三把火
時事中文：食安知多點
答案
人生教練：負荊請罪 廉頗
講故事：智鬥外星人
升小滿意率10年新高 校長：人數跌逢移民潮 未來數年料續高企
難抵過程煎熬 年齡近退休 遭DQ官中教師不上訴
教局製「放榜三寶」助蒐升學資訊 職訓局辦家長講座
名家學堂：新「詩」路
名家學堂：唱着舊日 題詩述懷
時代沉思：如水的橘子
閱讀篇章：〈河流〉——駱以軍
閱讀篇章：參考答案
卷二練筆：「我」如何醒悟道理？
古典今用：別後路上珍重
周圍「中」：香港荔枝地
周圍「中」：一粒荔枝三把火
時事中文：食安知多點
答案
人生教練：負荊請罪 廉頗
講故事：智鬥外星人
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