教育
語文同樂 第515期

閱讀篇章：〈河流〉——駱以軍

【明報專訊】（1）這個暑假，兩個兒子都經歷過苦悶的考試，分別由高中到大學，國中到高中。其實這是每個父母都會經歷的階段，有點像蟬在蛻蛹，由孩子轉變型態「登大人」的其中一格時鐘刻度。

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