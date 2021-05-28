教育
語文同樂 第515期

名家學堂：新「詩」路

【明報專訊】香港著名詩人戴天在5月8日逝世，終年84歲，老前輩離世，文壇不捨，紛表哀悼。他開創香港民間詩歌講堂先河，認為詩歌應具備傳統和現代的元素，「傳統與現代，等同左手與右手」，其詩作影響一代人。

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