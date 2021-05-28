難抵過程煎熬 年齡近退休 遭DQ官中教師不上訴

教協批教局新「一覽表」降誣告成本

教育局近日向全港學校提供「調查注意事項一覽表」，要求校方列明不跟進匿名投訴的原因，並存檔記錄。教協副會長葉建源稱，根據《學校處理投訴指引》（下稱指引），學校可不受理匿名投訴，質疑「一覽表」改變原有調查準則。他說學校接受匿名投訴，「變相降低投訴門檻，亦降低誣告的成本」，令學校面對巨大行政壓力，亦對教師不公。

葉說，學校處理教育局轉介的匿名投訴時，無法向投訴人取證，致難以調查。他又稱，英國英格蘭、澳洲昆士蘭等地的教師規管組織均要求實名投訴，批評「教育局反世界潮流而行，獨自推動匿名投訴」。

教局：倘涉違道德 匿名亦有責跟進

教育局昨在網頁專欄「政策正面睇」撰文，稱教師專業操守直接影響學生福祉，若指控明顯涉及違反社會一般接受的道德標準的言論或行為，或危及學生安全及健康成長，即使投訴不具名，局方亦有責任嚴肅跟進，要求學校調查。局方引述指引，稱在已掌握充分證據、投訴涉嚴重或緊急事件等特殊情况，學校可決定需否跟進匿名投訴。

當局稱，過往有教師工會隱去教師作為投訴人的資料，並要求局方跟進匿名投訴，局方亦因應個案嚴重程度認真處理；倘現有教師工會要求當局及學校不處理匿名投訴，「實在是雙重標準，難以服眾」。