升小滿意率10年新高 校長：人數跌逢移民潮 未來數年料續高企

整體88.1％首三志願

今年升小適齡學童人數持續減少，據教育局，本年度參加小一統一派位人數為24,211，比去年的26,793少2582人，而獲派首三個志願學校的兒童共有18,645，即約77%學生於統一派位階段獲派首三志願，較去年升約3.9個百分點，同為10年新高。

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，小一適齡人口回落，而近年因社會事件、疫情等因素，本港出現移民退學潮，部分留港的官津學生轉學至私立學校，造成「音樂椅」效應，「學額多了、參與人數少了，此消彼長下不多不少也有影響」。他續說，近年家長選校心態亦較「實事求是」，不再只爭取入讀成績好的學校，故滿意率亦有所上升。

下周郵遞註冊證 分時段註冊

教育局昨指出，參加統一派位的學童家長將於6月2至3日收到本地郵政速遞的「小一註冊證」，倘家長6月4日仍未收到「小一註冊證」或「領取郵件通知卡」，可於6月5至6日到指定的領取中心取回「小一註冊證」。

局方稱，因應疫情發展，為減少人群聚集及保持適當社交距離，局方會按小一入學申請編號的最後一個數字，編配學生家長在6月8或9日的不同時段，到獲派學校辦理註冊手續。

各家長須依照「小一註冊證」夾附的「辦理註冊手續安排」，在指定日期及時間前往獲派的學校辦理入學註冊手續。

跨境生辦手續可電郵寄信

早前教育局預計有約300名跨境學童參加新學年小一統一派位。局方指出，由於疫情影響香港出入境情况，家長或未能親身到校辦理註冊手續，局方早前已通知特別安排，讓家長在指定的註冊日期透過傳真、電郵、郵寄或授權親友代辦的方式向獲派學校辦理入學註冊手續。