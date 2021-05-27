教育
常識天下 第218期

真假fun一fun：西班牙王宮禮物苦橙醬

【明報專訊】在香港，苦澀的橙通常都是次貨，鮮有人喜歡。苦橙在西班牙卻吸引了一群瘋狂粉絲，愛吃用苦橙製成的果醬，甚至當地王宮會以苦橙醬作為禮物送給英國王室。

上 / 下一篇新聞