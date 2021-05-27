教育
通通識 第719期

題型拆解：如何提出好建議？

【明報專訊】常見於通識科卷一題C及卷二的「建議題」，一般佔分頗多（8分或以上），亦不容易取得高分，原因在於考生不難提出建議，但難在如何有條不紊地提出具說服力的建議。以下為大家作簡單解說。

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