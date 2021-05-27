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2021年5月27日星期四
通通識 第719期
中大學生會擬獨立註冊 臨政主席：為換自由空間無奈接受
教協調查：兩成受訪小學來年小一縮班
教局德育教材 教學生「大義滅友」
港大研究：適應環境變化 海洋生物改變基因
基因科技疫苗
時事議題：基因科技應用醫療
時事議題：農業基因科技
時事議題：答題指引
爆point大全：疫情與兩代衝突
題型拆解：如何提出好建議？
觀點與角度：支援殘疾者措施
新聞測驗
新聞測驗：答案
星級例子庫：第四權
西班牙苦橙做果醬
真假fun一fun：西班牙王宮禮物苦橙醬
新聞有常識：追蹤野生動物
新聞有常識：答案
世界幹什麼：「麥蘆卡」要有專利嗎？
時光之旅：1953年5月29日——人類首次登上珠穆朗瑪峰峰頂
時事議題：農業基因科技
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【明報專訊】醫療範疇以外，基因科技亦應用於農業、食物製造業等，亦有應用於生活範疇如旅遊業等。
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中大學生會擬獨立註冊 臨政主席：為換自由空間無奈接受
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