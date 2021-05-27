教育
通通識 第719期

基因科技疫苗

【明報專訊】為防控新冠疫情，不論檢測病毒以至疫苗也有使用基因科技。信使核糖核酸（mRNA）新冠疫苗如復必泰及莫德納（Moderna）應用遺傳基因科技，而mRNA疫苗是在新冠疫情下首次被廣泛應用。

上 / 下一篇新聞