教局德育教材 教學生「大義滅友」

楊潤雄表示，德育及公民教育並非一個獨立科目，學校可透過不同模式推行，例如設置校本的生命教育課、成長課、班主任課，亦有宗教背景的學校在宗教科、早會或宗教活動，培育學生價值觀。

他續稱，局方亦持續製作學與教資源，如涉及不同主題的「生活事件」教學資源，讓教師在課堂與學生互動學習，當中包括「愛心處處，校園零欺凌！」、「我向不良朋輩說『不』」、「大義滅友（揭發好友不當行為）」、「我學會了抗拒社會歪風」，稱學校應用生活化的題材，整合各學科教學和跨學科學習活動。

辦工作坊教引導學生勿亂轉發信息

楊又說，現今社會資訊科技發達，互聯網對學生的思想言行有深遠影響，局方本學年與新聞教育基金合作，舉辦一系列傳媒及資訊素養研討會和工作坊，讓教師慎思明辨處理資訊，以及引導學生合乎道德地善用資訊和社交媒體，例如不隨意轉發未經核實的資訊、拒絕網絡欺凌，相關內容亦會用作發展相關學與教材料。