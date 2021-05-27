教協調查：兩成受訪小學來年小一縮班

教協本月7至21日透過電郵向全港954間中、小學校長發出網上問卷，共有183間學校回覆，包括130間小學，53間中學。調查發現，近三成（37間）小學流失多於21人，其中有3間更流失逾50人。有三分之一（43間）受訪小學表示，大多數學生退學原因是「移民離港／到海外升學」。有一間規模較小的學校，受跨境學生退學影響，流失的學生數量佔總人數達兩成以上。

教育局每年會向學校發出「開班信」，並會於開學後到校點算實際在學人數（俗稱「數人頭」），按此計算下一學年的班數及編制人手。若學校收生人數最終未能達到開班信標準，下一學年便要縮班。調查發現，7間小學須在小二或以上縮班，當中有4間更同時面對小一及小二或以上班級同時縮班。調查又發現，普遍小學對於能否在新學年按「開班信」取錄足夠的小一新生不感樂觀，53.9%受訪小學表示感困難或非常困難；至於中學方面，則有逾兩成半受訪中學感困難或非常困難，並有三成受訪中學表示擔憂或非常擔憂下學年中一要縮班。

7校其餘級別縮班 「極罕見」

教協會長馮偉華表示，小二或以上縮班的情况極其罕見，而學生流失數字正上升，與以往流失情况不相若，教育局須正視問題，對症下藥。教協建議，當局長遠應因應人口下降，改善師生比例及全面推行小班教學等，並及早與學校商討穩定措施。

教局：已放寬批班準則 進一步推小班

教育局回應稱，每年開課後出現學生流動並非異常，局方由上學年起就小一學齡人口回落事宜開始實行紓緩措施，包括放寬學期初點算學生人數後需減班學校的批班準則，而局方亦把握時機進一步推展小班教學，在2021/22及2022/23學年各安排11所仍未推行小班教學的學校開始實施。局方稱，疫情發展「實在帶來了一些不明確因素」，會密切留意小一及中一學位供求，與業界保持溝通。