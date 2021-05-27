中大學生會擬獨立註冊 臨政主席：為換自由空間無奈接受

中大學生會據《香港中文大學條例》成立，中大2月底針對學生會提出5行動，包括要求該會註冊為獨立社團或公司，「自行承擔法律責任」。中大學生會代表會前日（25日）討論註冊問題，以23票贊成、0票反對及1票棄權，通過學生會於下月30日前註冊。

死線近盼會員先通過 後可提案推翻

馬活言昨回覆本報稱，下月中將就註冊一事諮詢全體會員及屬會，而代表會早於諮詢前通過相關決定，他解釋距離校方設下的註冊死線愈來愈近，故希望先通過，再與同學商討有關問題，其間臨政會就註冊問題尋求法律意見。馬說，若之後有代表會成員不希望學生會註冊，他們仍可提出議案，尋求推翻學生會註冊的決定。

代表會前日亦委任5人為臨政成員，包括馬活言等4名前「朔夜」成員。被問到會否擔心「朔夜」身分或令校方不承認日後已獨立註冊的學生會，馬稱學生會「已跟（校方）聲明做應做的事」，倘校方因臨政成員有「朔夜」背景而不承認已獨立註冊的學生會，他看不到該會有何空間繼續前行。

另外，經民聯立法會議員梁美芬昨向教育局長楊潤雄提書面質詢，問當局有何新措施打擊港獨思想進入校園。楊潤雄回覆稱，隨着《港區國安法》實施，院校正採取措施加強校園管理，並要求校內學生會及其成員遵守所有法律，包括國安法；院校亦須推行國家安全教育，提高教職員和學生的國家安全和守法意識。

楊潤雄：院校正加強校園管理

要求學生會遵國安法

楊潤雄說，當局留意到最近有教資會資助大學就其對學生會的行政支援及場地管理等事宜發聲明，以釐清校方與學生會之間的工作關係及法律責任；又稱政府一向尊重院校自主和學術自由，同時要求院校確保良好管治並向公眾問責，其運作符合法例要求與及學生和社會整體利益。