Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2021年5月26日星期三
語文同樂 第514期
公社科未見課程指引 教局講座培訓教師
調查：逾16%學童須戴眼鏡 佔比新高
嶺大深圳大學合辦課程 擬共建研究院 合報國家項目
大人ing：手語世界
大人ing：失聰不是末日
第一印象：相機
古文食堂：愈毒愈美麗（上）
視聽之娛：壞女孩Estella成魔背後
文字定格：五月雪
投稿園地：麻婆豆腐
文字發酵：卡牌遊戲
參考答案
News feed：Talking plants
News feed：Olympics broadcast rights
Answers, News feed
Infographic：Freedom of the press
Answers, Infographic
Grammar：Giving directions
Answers, Grammar
Comic：Stephen Hawking
Health：Dengue fever
Answers, Health
Animal：Giant Pacific octopus
Horizon：Green practices
投稿園地：麻婆豆腐
prev
next
【明報專訊】■文：周芷君（文理書院（九龍），中三）
上 / 下一篇新聞
公社科未見課程指引 教局講座培訓教師
調查：逾16%學童須戴眼鏡 佔比新高
嶺大深圳大學合辦課程 擬共建研究院 合報國家項目
大人ing：手語世界
大人ing：失聰不是末日
第一印象：相機
古文食堂：愈毒愈美麗（上）
視聽之娛：壞女孩Estella成魔背後
文字定格：五月雪
投稿園地：麻婆豆腐
文字發酵：卡牌遊戲
參考答案
News feed：Talking plants
News feed：Olympics broadcast rights
Answers, News feed
Infographic：Freedom of the press
Answers, Infographic
Grammar：Giving directions
Answers, Grammar
Comic：Stephen Hawking
Health：Dengue fever
Answers, Health
Animal：Giant Pacific octopus
Horizon：Green practices
公社科未見課程指引 教局講座培訓教師
調查：逾16%學童須戴眼鏡 佔比新高
嶺大深圳大學合辦課程 擬共建研究院 合報國家項目
大人ing：手語世界
大人ing：失聰不是末日
第一印象：相機
古文食堂：愈毒愈美麗（上）
視聽之娛：壞女孩Estella成魔背後
文字定格：五月雪
文字發酵：卡牌遊戲
參考答案
News feed：Talking plants
News feed：Olympics broadcast rights
Answers, News feed
Infographic：Freedom of the press
Answers, Infographic
Grammar：Giving directions
Answers, Grammar
Comic：Stephen Hawking
Health：Dengue fever
Answers, Health
Animal：Giant Pacific octopus
Horizon：Green practices
prev
next