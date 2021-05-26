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語文同樂 第514期

視聽之娛：壞女孩Estella成魔背後

【明報專訊】1996年電影《101斑點狗》上映時引發養斑點狗熱潮，多年後的今天，迪士尼以專捕捉斑點小狗造皮草大衣的惡魔庫伊拉Cruella為電影主角，講述她的成魔之路。

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