公社科未見課程指引 教局講座培訓教師

資深教師稱同業「非常恐慌」 盼出指引

資深通識教師陳志華表示，有關題目以往不是通識課程的重心，未必需深入教授，故會參與有關講座加深認識，惟目前仍然最希望可盡快公布詳細課程指引。他稱，目前通識教師都處於「非常恐慌」之中，形容是次課程修訂前所未有，「9月開學教，但現時已5月，連課程指引未見」，現時會盡可能參與有關教師培訓。

劉兆佳述一國兩制 陳弘毅談中國憲法原則

翻查教育局「培訓行事曆」，至少載有5場公民與社會發展科的網上課程，其中4場名為「知識增益系列」，均標示通識科適用，每場最多1500人參與（見表）。 除了劉兆佳、陳弘毅主講的場次，亦包括基本法推廣督導委員會委員李浩然以《基本法》和《中華人民共和國國籍法》等基礎，介紹中國國籍、中國公民、香港居民身分概念。

身兼課程發展議會-考評局公民與社會發展委員會主席的嶺大協理副校長劉智鵬亦會主講「從三條不平等條約看香港問題的由來」網上課程。他稱會交代3條不平等條約來龍去脈，與香港近百多年政治、經濟發展等關係。早前出版社公社科教材寫明「中國一直擁港主權」、「英國對香港的管治屬違反國際公法的佔領行為」，劉智鵬稱有關描述道出歷史事實，「即使英國以條約方式去達到佔有香港之目的，進行『實際管治』，不等於做法是合理、合法」，他稱會向教師解釋，以免他們教學時不清楚。

此外，教育局6月11日亦設一場介紹公社科課程宗旨、架構、學習重點的課程。教育局回覆稱會陸續推出多項配合公民與社會發展科的專業培訓課程，讓教師準確掌握科目理念、宗旨和課程重點，鼓勵教師按需要參加。當局又重申，公民與社會發展科非全新科目，相信現任通識教師不會陌生，可勝任教學工作。