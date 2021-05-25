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2021年5月25日星期二
星笈中文 第032期
八大研究七成達國際卓越 涵2013至19年項目 評審小組：證港為無審查交流中心
教資會：鼓勵大學鼓勵打疫苗
基層生訪數碼港 陳葒：創科思維不遜色
我有出路：重考無懼 轉科順遂
我有出路：放棄中文讀物理 探索漫天星空美
文言遷移：知之為知之（上）
星笈秘技：2021文憑試綜合卷的啟示 四要素 聽清楚
鵠說中文：論說文應試策略（一）：論點的構想
鵠說中文：論說文應試策略（一）：論點的構想
【明報專訊】要寫好論說文，首先要對思考論點的方式有一個具體的思維系統，才能得心應手。今期以歷屆試題分析4類常用論點，包括：原因、影響、定義、建議。
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八大研究七成達國際卓越 涵2013至19年項目 評審小組：證港為無審查交流中心
教資會：鼓勵大學鼓勵打疫苗
基層生訪數碼港 陳葒：創科思維不遜色
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