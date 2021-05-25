教育
星笈中文 第032期

鵠說中文：論說文應試策略（一）：論點的構想

【明報專訊】要寫好論說文，首先要對思考論點的方式有一個具體的思維系統，才能得心應手。今期以歷屆試題分析4類常用論點，包括：原因、影響、定義、建議。

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