教育
星笈中文 第032期

文言遷移：知之為知之（上）

【明報專訊】之字是文言中使用頻率最高的字。在16篇指定經典文言篇章中，之字共出現過220次。之字有動詞、代詞和助詞三種用法，在16篇中，沒有動詞用例，代詞用例77次，助詞用例143次。

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