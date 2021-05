【明報專訊】政府官員及醫學專家連番呼籲市民接種新冠疫苗,多間大學近日亦「鼓勵」師生打針。教資會主席唐家成昨稱,他個人認為接種疫苗屬公民責任,呼籲大眾盡快打針,他亦「鼓勵大學去鼓勵教職員及學生接種疫苗」(encourage universities to encourage the students and staff to get vaccination)。