八大研究七成達國際卓越 涵2013至19年項目 評審小組：證港為無審查交流中心

教資會每6年評審8間資助大學的研究，就各項目評分，設5個評級，最高的4*代表項目研究達世界領先水平，3*達國際卓越水平，2*達國際水平，1*達有限水平，以及最低的不予評級。研究範疇分13個學科，包括醫學及衛生科學、工程學、法律等。評審結果將影響教資會未來3年（2022至2025年）如何把研究撥款分配予八大。

中大港大各4範疇稱冠 表現最佳

今年整體有七成研究項目評為3*或4*，上次2014年的評審則有46%研究達相應等級。教資會主席唐家成形容今次評審結果非常理想，「是香港值得引以為驕傲的成績」。若按百分比計算，港大在生物學、醫學及衛生科學等4個範疇，有最多研究達3*級別，中大則在工程學、法律等4範疇的研究表現領先，上述兩間大學屬八大之中研究表現最佳大學（見表）。

其中人文學港大的研究表現最好，其82%研究達3*或以上，其次是中大及科大。人文學評審小組稱，成員滿意整體研究成果展示的知識優勢及高度國際合作，認為這證明香港「作為一個充滿活力和不經審查的思想交流中心，擁有獨特地位」。

有意見認為國安法影響學術自由，被問到國安法會否對教資會日後評審工作構成壓力，教資會秘書長鄧特抗稱七成負責評審的專家來自海外，而評審機制受國際尊重，評審工作集中檢視研究的學術水平。

教資會：大學國安教育無特定要求

據了解教資會早前向八大發信，提醒大學留意4個「戰略方向」，其中文一是要發展「全人教育」，列明必須教授港區國安法。唐家成說因應國安法有條文要求大學讓師生了解該法，教資會有責任提醒大學在國安法下有相關要求，「之後如何實行完全由大學自己作主」，又稱教資會尊重院校自主，對大學國安教育沒有特定要求。

特首林鄭月娥稱，評審工作再次說明香港各大學基礎研究實力雄厚，既支撐本港多領域事業發展，亦可吸引更多海內外人才。港大校長張翔說，評審結果對大學整體策略性規劃，推動每個領域的研究發展提供有用的參考。中大校長段崇智稱，評審結果為大學未來幾年落實策略計劃提供有用的指引。

嶺大校長鄭國漢說，嶺大學者的研究成果較上次評審獲更佳評級，大學將繼續以優質教育和具影響力的研究推動社會發展。教大校長張仁良稱，結果充分反映教大研究實力在過去幾年大幅提升，整體研究質素得到長足的發展。科大稱未來將繼續與教研及工商界合作伙伴推動創新及知識轉移，努力解決社會問題。