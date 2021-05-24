教育
通通識 第718期

生活看通識：網絡迷因

【明報專訊】常見的網絡迷因（又稱模因，Internet meme）大多以圖片形式出現，因容易轉發、內容有趣又易理解，常為網民在社交媒體、即時通訊軟件等使用，猶如網絡的一種另類語言。

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