重建瓦礫化藝術 追憶舊觀塘 浸大廢物再造展 創意解決垃圾問題

觀塘成長藝術家：重建帶走集體回憶

在觀塘成長的鍾家鵬2017年畢業於浸大視覺藝術院，他說政府推動重建時可能考慮經濟效益或提高市民生活質素，但身為居民，他更關心對社區的感情，認為重建計劃「帶走的不單是地方，還有很多集體回憶或大家的情感」。雖然他無法保留舊樓，但5年前他開始在觀塘收集從大廈剝落的石屎碎片，並利用它們製作名為「城存」的藝術品，藉此保留觀塘舊貌。

近年有新樓盤相繼在觀塘落成，鍾家鵬記得以往在觀塘市中心，有一間車仔麵店藏於巷子裏，他自小就與家人到該店用膳，然而重建計劃下舊樓拆卸，以往常偕家人到訪的麵店亦一同消失，取而代之的是與觀塘風格截然不同的摩天高樓。

「魚仔」豉油樽製首飾

有人收集舊樓碎片，另一邊廂有人偏好外賣壽司附送的魚仔豉油樽。在長洲長大的浸大視覺藝術院校友陳穎斯說，兒時島上娛樂較少，曾與家人在海邊摸青口、到魚排玩，現時長洲雖還有不少人玩水上活動，但當中遊客佔多，令垃圾隨之增加，影響環境。陳一個月內收集了上千條「魚仔」，部分外加銀及黃銅配件製成首飾，冀以作品促大眾反思日常消費對環境的影響。

浸大視覺藝術院正舉辦「『再玩／置好』香港升級再造首飾和藝術」展覽，共18名藝術家參展。策展的浸大視覺藝術院助理教授Anna Grasskamp稱，垃圾問題在亞洲尤其嚴重，中國內地是主要生產及接收垃圾的地區，冀透過展覽，展示以創意方式將垃圾轉化為美好及引發靈感的事物。展覽開放至周六（29日），於香港藝術中心歌德學院免費參觀。