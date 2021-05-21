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2021年5月21日星期五
智叻中文Smarties' 第467期
「教局稱議員要多了解」 華英：未聞立場受質疑
浸大停辦通識雙學位 JUPAS申請者須改選
驚訝優才校長辭職 家長：他好惜小朋友
城大推「智能製造」工學士 讀VR物聯網大數據
書與人生：活着
書與人生：唔係呀嘛 個鬼仔啲廣東話咁勁嘅？
浮城光影：我們是大自然一分子，不是訪客——《我的八爪魚老師》
字旅行間：城市風雨搖盪時
卷二練筆：聯想三法，觸發心理描寫
綜合精練．演講辭：網上授課 學生應有特質 見解論證示例
古典今用：最口甜舌滑的情詩
周圍「中」：各花入各眼
周圍「中」：一月一花神
時事中文：踩單車要考牌
答案
人生教練：一代才女 宋美齡
講故事：洗手超人
答案
【明報專訊】■閱讀理解
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「教局稱議員要多了解」 華英：未聞立場受質疑
浸大停辦通識雙學位 JUPAS申請者須改選
驚訝優才校長辭職 家長：他好惜小朋友
城大推「智能製造」工學士 讀VR物聯網大數據
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答案
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講故事：洗手超人
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