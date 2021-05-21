「教局稱議員要多了解」 華英：未聞立場受質疑

稱撤回前一兩天始知安排

華英中學重建突遭煞停，副校長劉美珠稱，項目撤回前未聞有議員對學校或辦學團體的政治立場有質疑，亦未曾接獲有議員查詢。被問到抽起議程是否「政治化」，她稱不評論，「那些報道上有多少真的情况我們尚未知道，我們從教育局知道是議員需要了解多些」，又指議員需要了解也是應該，因為他們有責任做。劉又稱，撤回議程不代表重建計劃告吹，校方仍希望議程可於本屆立法會會期內通過，予同學更理想學習環境。

政府早前去信稱「教育局認為現階段未能獲得工務小組支持」暫時撤回項目。教育局昨解釋，2021年3月30日立法會教育事務委員會會議中，部分議員對該項工程計劃表達意見及疑慮，雖然最後通過項目，局方仍分別通過電話及面談等渠道，逐一回應有疑問之議員，加強解說。

教局：續游說 盡快再申請

局方續說，其間更探訪華英中學，與校方深入交流，協助檢視重建方案。然而在工務小組會議前幾天，政府得悉不少議員對重建項目仍有保留，經評估後認為難有足夠票數通過，為免建議遭否決及推倒重來，決定暫時撤回，並即時通知學校，同時繼續向議員解說。

梁美芬：政府應說明揀學校重建準則

教委會3月底討論該項目時，經民聯梁美芬提及關注有中學2019年參與社會事件。梁美芬昨稱，當局將項目提交工務小組前，沒向她游說或提供額外資料，她只從傳媒報道得知當局暫時撤回項目。她又認為政府應進一步說明每間學校重建的原因，以及決定揀選學校重建的準則。