教育
常識天下 第217期

真假fun一fun：寵物是家庭成員

【明報專訊】瑞士國家旅遊局香港及南中國首席代表廖佩琴（Casey）說，在瑞士，寵物被視作家庭成員，對待寵物如同待人，因此會有顧及寵物天性需要的相關法例。

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