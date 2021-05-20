Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2021年5月20日星期四
通通識 第717期
重建觸礁傳因反修例 華英：續教學生不暴力
HKDI學生執導延展實境微電影
中大研納米探針 監察柏金遜病防惡化
動物權益
時事議題：香港動物保護
時事議題：野味爭議
時事議題：答題指引
議題close up：銀髮族電子填色冊
漫畫拆解：新冠疫情持續 港夫婦生育意欲減
摘星拆解：政府對失業者 應提供額外財政支援？
新聞測驗
新聞測驗：答案
星級例子庫：傳媒公信力
不准孤單的瑞士寵物
真假fun一fun：寵物是家庭成員
新聞有常識：歸還貝寧銅器
新聞有常識：答案
世界幹什麼：「青銅面具」雪條打卡熱
時光之旅：1859年5月22日——柯南道爾誕辰
動物權益
prev
next
【明報專訊】深井虐畜案 律政司不起訴
上 / 下一篇新聞
重建觸礁傳因反修例 華英：續教學生不暴力
HKDI學生執導延展實境微電影
中大研納米探針 監察柏金遜病防惡化
動物權益
時事議題：香港動物保護
時事議題：野味爭議
時事議題：答題指引
議題close up：銀髮族電子填色冊
漫畫拆解：新冠疫情持續 港夫婦生育意欲減
摘星拆解：政府對失業者 應提供額外財政支援？
新聞測驗
新聞測驗：答案
星級例子庫：傳媒公信力
不准孤單的瑞士寵物
真假fun一fun：寵物是家庭成員
新聞有常識：歸還貝寧銅器
新聞有常識：答案
世界幹什麼：「青銅面具」雪條打卡熱
時光之旅：1859年5月22日——柯南道爾誕辰
重建觸礁傳因反修例 華英：續教學生不暴力
HKDI學生執導延展實境微電影
中大研納米探針 監察柏金遜病防惡化
時事議題：香港動物保護
時事議題：野味爭議
時事議題：答題指引
議題close up：銀髮族電子填色冊
漫畫拆解：新冠疫情持續 港夫婦生育意欲減
摘星拆解：政府對失業者 應提供額外財政支援？
新聞測驗
新聞測驗：答案
星級例子庫：傳媒公信力
不准孤單的瑞士寵物
真假fun一fun：寵物是家庭成員
新聞有常識：歸還貝寧銅器
新聞有常識：答案
世界幹什麼：「青銅面具」雪條打卡熱
時光之旅：1859年5月22日——柯南道爾誕辰
prev
next
相關新聞
時事議題：香港動物保護
時事議題：野味爭議
時事議題：答題指引