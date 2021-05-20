重建觸礁傳因反修例 華英：續教學生不暴力

華英中學昨晚回應，學校將繼續與教育局保持緊密聯繫，透過政府向議員和所有關心華英發展的同仁解釋重建的需要、學校情况，以及華英對未來辦學的理念及想法。校方稱，學校將未來一如既往，繼續按照教育局的政策及指引，以優質的課程及教學設計培育具質素、對國家、對香港有承擔的生命。

原定今日審議撥款

「因教委會意見」暫時撤回

據立法會文件，華英中學原擬於原址何文田常和街8號重建校舍，造價約4.7億元。原定今日（20日）召開的工務小組委員會議審議撥款，但財庫局前日（18日）去信工務小組主席謝偉銓，表示因應教育事務委員會各委員對重建的意見，「教育局認為現階段未能獲得工務小組支持」，決定暫時撤回。

翻查教委會3月底會議，工聯會麥美娟及民建聯周浩鼎均關注重建項目造價太貴，並質疑教育局重建校舍的標準；經民聯梁美芬則提及2019年有中學參與社會事件，認為局方處理工程項目時不應單從工程角度出發，並須對學校進行盡職調查（due diligence）。項目最後以1票支持、1票棄權通過。

《星島日報》昨日報道引述建制派稱，有反對項目的議員發現校長曾在學校專欄「華英家書」呼籲政府立即擱置修訂「逃犯條例」，「文章用詞涉予人奇怪感覺，擔心學校未來唔知點教學生」。翻查資料，華英校長尹志華2019年6月12日撰寫「華英家書」，文中說修例為社會帶來極大的傷害，破壞了寧靜的學習環境，「倘若我的孩子出了什麼事，你們有不能迴避的責任」。尹當時回覆本報查詢稱，寫家書是因見學生內心鬱結，失了方向，強調盼望校園是個寧靜學習的地方。

教協斥建制派議員政治凌駕教育

教協譴責建制派立法會議員以政治凌駕教育，漠視學生的需要。教協指出，華英中學的校舍已使用逾50年，缺乏不少教學和標準設施，有需要盡快改善校舍，為學生提供安全和舒適的學習環境。民主黨教育政策副發言人鄒穎恒質疑，叫停項目是「政府又一次主動將政治介入教育，亦是建制派再一次向教育界報復」，要求政府和建制派「回頭是岸」，盡快重新提交議程和通過撥款。

政府過去亦曾撤回大學項目撥款申請，被質疑是「懲罰」大學，包括於2019年兩周內三度抽起涉及港大、中大及理大的醫療教學設施工程撥款；今年2月中大亦因「部分立法會議員對中大處理2019年社會事件的工作及事後提升保安措施的詳情表示關注」，提出暫時撤回綜合科研實驗大樓的撥款申請。