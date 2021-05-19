科大廣州校生畢業證書與港相同 「按法規」必修思想政治課 學科不重複「免比較」

學生會稱不能接受 憂影響認受

科大學生會臨時行政委員會回覆本報稱，本港科大有30年歷史，港科大（廣州）則是新校，兩校有不同管理層及教員，「根本不是同一樣嘢」，不能接受兩校畢業生獲頒同一證書，擔心影響科大畢業生認受性。該會又說，去年疫情爆發時，學校沒回應學生訴求寬減學費，但不停就廣州校園發展開會，質疑校方將目光放在內地學生，更重視在內地的發展。

創校校長：兩校學科含金量一樣

現為科大首席副校長的倪明選，上月獲委任為港科大（廣州）創校校長，倪昨向傳媒簡介建校進展。倪稱，由於本港科大及港科大（廣州）所有學科，均由科大教務會以同一標準審批，兩校學科「含金量是一樣」，教師水準也一樣，故不會一個校園降低另一校的水平。

他說，港科大（廣州）畢業生將獲頒與本港科大生一樣的畢業證書，「沒有差別」。倪說，校方已就畢業證書安排做了很多諮詢，包括在教務會及校董會討論，有關委員會均有本港科大學生代表。

根據教育部規定，內地本科生及研究生必修「思想政治課」，涉及馬克思主義、毛澤東思想等。倪明選說，「在國內辦學就照國內規定來做」，有關課程由與科大合作辦學的廣州大學負責，而科大學位的畢業要求不包括修畢相關課程，故科大教務會不會審批有關課程。

至於港科大（廣州）學術自由問題，倪說不能只由校長或首席副校長決定開設某一課程，所有課程需由大學最高教務機構，即教務會審批，又稱校方不能要求教員做或不做什麼事，但稱很重要的是要遵守當地法律。他又說，暫未有關於港科大（廣州）要開設國安教育課程的要求。

明年9月開校 聘20港科大教員

港科大（廣州）目標明年9月開校，截至本月校方已招聘約60名學術人員，其中20人原於本港科大任教，包括有4名科大資深教授擔任港科大（廣州）4個「樞紐」（類似大學學院）的署理院長。對於港科大（廣州）會否分薄本港科大人力資源，倪說「我不能把香港（校園）挖空」，又稱內地有大學向科大挖角，他向相關教員稱「（科大）廣州校區等着你嘛」，因而成功挽留數名教員。

倪明選說，兩間大學提供學科不重複，以免兩校有比較、競爭。他希望兩校可互補，加強籌款及國際交流的成效，推動科大整體發展，強調兩校關係平等，「誰是老大，誰是老二，沒有這種觀念」。