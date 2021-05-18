教育
星笈中文 第031期

星笈秘技：2021文憑試寫作卷的啟示：卷二：打好寫作基本功

【明報專訊】問：蒲sir，你教我們的時候，常常「隱藏」負面的情緒和怒火，多番提醒我們不要依賴「富足的物質條件」，說「千金難買少年窮」，真是用心良苦！

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