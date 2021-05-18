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2021年5月18日星期二
星笈中文 第031期
歷3屆DSE 紅斑狼瘡女圓大學夢 與病共處9年變「戰友」 並肩點滴化成畫集
15億助學校買電腦SIM卡 惠31萬貧生
港大新合成藥 助治肥胖症抗腫瘤
星笈秘技：2021文憑試寫作卷的啟示：卷二：打好寫作基本功
文言遷移：句子結構小舞台
備戰文憑︰DSE中文改革前瞻（一）︰加強閱讀素養
鵠說中文：記抒文應試策略（七）：構思轉折——對比篇
星笈秘技：2021文憑試寫作卷的啟示：卷二：打好寫作基本功
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【明報專訊】問：蒲sir，你教我們的時候，常常「隱藏」負面的情緒和怒火，多番提醒我們不要依賴「富足的物質條件」，說「千金難買少年窮」，真是用心良苦！
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