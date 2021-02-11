15億助學校買電腦SIM卡 惠31萬貧生

電腦一人上限4700 供學生借用

通函稱，3年推行期內，學校可為每名符合條件的學生申請一次「基本撥款」，每名學生撥款上限為4700元。學校可運用撥款購置流動電腦裝置、鍵盤、滑鼠及耳機等，以供該名學生借用。另外，若學生居於劏房、舊樓或偏遠地區等而未能獲合適上網服務如固網寬頻，學校可向基金申請額外撥款購置可攜式無線網絡路由器或流動數據卡等，上限為每名受惠學生1700元。

聖公會基愛小學校長陳嘉文稱，疫下學生需上網課，有需要的清貧學生早前可透過關愛基金獲得流動電腦裝置，故大部分學生已趕上「尾班車」申請器材，料只有小量在校學生、9月入學新生會透過「優質教育基金電子學習撥款計劃」借用流動電腦裝置，最主要分別是早前關愛基金資助學生，「由學生擁有流動電腦裝置」，而新學年是由學校借裝置予學生。

教育局稱，疫情爆發後，本學年約870間學校參加關愛基金援助項目購置流動電腦裝置，預計約14萬名學生受惠，是過往兩學年總受惠學生人數的4倍。另一方面，為加強支援因居住環境所限未能獲合適上網服務的中小學生，局方去年底至本年初發放一筆過補充津貼予有需要的學校，以購買可攜式無線網絡路由器及流動數據卡，惠及超過15,400名學生。