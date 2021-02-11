歷3屆DSE 紅斑狼瘡女圓大學夢 與病共處9年變「戰友」 並肩點滴化成畫集

關好鈞是2012年首屆文憑試考生，緊張備試之際，她手腳出現紅疹並發燒，後來住院確診紅斑狼瘡症。當時她頓失動力，不過母親一直開解和支持她，跟她說她只是多了個病，此外與常人無異。她其後分別再於2014及2016年赴考文憑試，而最後一次文憑試，親人更極力反對，只有媽媽獨力支持。她說，家中無人有大學學歷，「很想成為父母的驕傲」，堅持再次赴考，縱然其間再次病發，部分科目要於醫院應考，最後仍獲樹仁大學輔導及心理學系取錄。

每屆皆病發獨媽媽續撐 終入樹仁

紅斑狼瘡症伴隨多個併發症，好鈞曾受腎炎、肺血管栓塞、腦抽筋等困擾，更患上每100萬人中只有約1人罹患的罕見腦神經病僵硬人症候群（Stiff Person Syndrome），導致她需要拄着拐杖走路，身上掛着尿袋。好鈞目前病情已穩定，但每日仍須服用20多種藥物及打薄血針。

併發症多 需拄拐杖掛尿袋

縱然每次病發都打亂生活，好鈞從沒放棄生活各個點滴，「雖然我有病，但想把生活過得精彩一點」。好鈞多年來進出醫院十多次，每次動輒住上一個月或以上，形容醫院已是她另一個家，於是2014年開始創作，把住院生活及紅斑狼瘡症的小知識畫成插畫，並於社交網站分享。

2018年她更主動聯絡出版社，把自己的插畫集結成書，出版繪本《我的戰友是狼先生》。繪本其中一個角色「狼先生」代表紅斑狼瘡症，但好鈞形容，狼先生於插畫中是一個「開心的角色」，「常拖着我、搭我肩膀」的好戰友。好鈞從不認為紅斑狼瘡症是可怕的，認為這病既然不可擺脫，不如視為朋友。

超額完成大學生涯 盼成輔導員助病友

好鈞即將畢業，認為大學生涯已「超額完成」，除認識多個朋友，亦獲頒第九屆「司徒華好學生獎」。回望這9年，她說這段道路並不易行，但走過之後，會認為以前的經歷都是在豐富人生，「是我人生的一部分」。 雖然未可預料日後病情，但好鈞認為「無得擔心，天跌下來當被蓋」，未來希望繼續升學，成為輔導員，為患者重整心情。

◆「好小的事情已值得高興，因為這段路不容易行，行過了，會覺得之前的路其實是很豐富、很精彩的人生經歷，是我人生的一部分。」——關好鈞