教育
常識學堂 第213期

互動專區：香港有火山灰？

【明報專訊】香港聯合國教科文組織世界地質公園範圍的荔枝莊沿岸有不少獨特紋理的岩石，原來它們都是由火山噴發出來的火山灰而成！這麼說，香港曾有火山噴發？

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