教育
常識學堂 第213期

食物的科學：芝士+牛油=濃醬

【明報專訊】吃薯條時除了茄汁還能蘸什麼呢？不妨試試自製芝士醬，只要將芝士加上牛油就能變成濃郁的芝士醬。除蘸薯條外，芝士醬還能用作其他食物的調味料呢！

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