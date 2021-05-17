教育
常識學堂 第213期

新聞解碼：大數據查鐵路健康

【明報專訊】科技日漸先進，資訊流通愈來愈方便，世界進入「大數據時代」，可以透過蒐集大量數據再分析，以開發軟件系統或作其他用途。原來連修理鐵路系統也運用了大數據分析，為爭分奪秒的鐵路修理員帶來方便。

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