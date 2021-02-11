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2021年5月17日星期一
常識學堂 第213期
老師邀「食碗粉」 救回危坐生 獲頒司徒華獎：學生等待被愛
貨櫃「EcoLab」推環境教育 新晉老師獲嘉許
傳感器媲美皮膚觸覺 機械手有望靈巧如人
時事懶人包：假結婚
時事點對點：中電研建 本港最大風電場
時事點對點：印度疫情失控 專家籲全球提防
Data解密：應用學習科目
生活看通識：素食
中外人物：杜魯多
概念解碼：世界公民
每周焦點：人大通過《反食品浪費法》
博物學研究生態
STEAM人物：成為業餘博物學家
新聞解碼：大數據查鐵路健康
Mindmap答案
偵探M.A.D. 我不想上學了
食物的科學：芝士+牛油=濃醬
互動專區：香港有火山灰？
STEAM人物：成為業餘博物學家
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【明報專訊】肥文和霖霖都不是專業科學家，但他們一個愛製作研究標本，發現不同生物有趣的構造；另一個則喜愛觀鳥，把觀鳥紀錄結集成書。他們對生態研究作出貢獻，都是出色的業餘博物學家。
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老師邀「食碗粉」 救回危坐生 獲頒司徒華獎：學生等待被愛
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