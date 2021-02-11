教育
常識學堂 第213期

STEAM人物：成為業餘博物學家

【明報專訊】肥文和霖霖都不是專業科學家，但他們一個愛製作研究標本，發現不同生物有趣的構造；另一個則喜愛觀鳥，把觀鳥紀錄結集成書。他們對生態研究作出貢獻，都是出色的業餘博物學家。

上 / 下一篇新聞

相關新聞