教育
通通識 第716期

生活看通識：素食

【明報專訊】素食的飲食模式主要可分為四大類，包括蛋奶素食、蛋素食、奶素食及全素食。植物食物大多高纖、低脂肪和低熱量，且不含膽固醇。然而素食不等於健康，也需注重均衡營養。

上 / 下一篇新聞