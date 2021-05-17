傳感器媲美皮膚觸覺 機械手有望靈巧如人

該傳感器如人類皮膚一樣具多層的結構，最大特點是具解耦（decouple）的能力，即將外力自動區分屬「剪力」（shear force）還是「正壓力」，並準確量度該兩種力度，以分析或控制物體的靜止或運動狀態。

可助皮膚受損者截肢者重拾觸覺

另一項研究計劃由機械工程學系助理教授楊征保共同領導。研究團隊研發出高度敏感的「觸覺傳感器陣列」，可望讓皮膚受損者及截肢者重拾觸覺，並可應用於監測人體健康狀况上。楊征保稱，他們研發的系統能即時感應及判斷外界的刺激如扭曲、拉緊及按壓等，反應速度極快，時間可短至10毫秒，「甚至比人體皮膚的反應還要快」。

團隊測試時，此觸覺傳感器能將豆腐抓住而不揑碎，顯示有巨大潛力應用於人機互動界面上，促進智能假肢、機械手等發展；亦有機會用於重建人類的觸覺系統，例如讓皮膚受損者及截肢者重拾觸覺。