傳感器媲美皮膚觸覺 機械手有望靈巧如人

【明報專訊】城大兩名學者分別研發出兩個觸覺相關傳感技術，可望令機械手靈巧如人手。其中，生物醫學工程學系副教授申亞京領導、與港大合作的團隊，研發出可媲美人類皮膚的「新型柔性觸覺傳感器」，安裝了傳感器的機械手可完成具挑戰任務，舉例機械手在有外力嘗試干預的情况下，仍能非常穩定地抓緊易碎物件如雞蛋，並在遠程操控下拿線穿針。
該傳感器如人類皮膚一樣具多層的結構，最大特點是具解耦（decouple）的能力，即將外力自動區分屬「剪力」（shear force）還是「正壓力」，並準確量度該兩種力度，以分析或控制物體的靜止或運動狀態。
可助皮膚受損者截肢者重拾觸覺
另一項研究計劃由機械工程學系助理教授楊征保共同領導。研究團隊研發出高度敏感的「觸覺傳感器陣列」，可望讓皮膚受損者及截肢者重拾觸覺，並可應用於監測人體健康狀况上。楊征保稱，他們研發的系統能即時感應及判斷外界的刺激如扭曲、拉緊及按壓等，反應速度極快，時間可短至10毫秒，「甚至比人體皮膚的反應還要快」。
團隊測試時，此觸覺傳感器能將豆腐抓住而不揑碎，顯示有巨大潛力應用於人機互動界面上，促進智能假肢、機械手等發展；亦有機會用於重建人類的觸覺系統，例如讓皮膚受損者及截肢者重拾觸覺。