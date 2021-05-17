老師邀「食碗粉」 救回危坐生 獲頒司徒華獎：學生等待被愛

在天主教慈幼會伍少梅中學任教逾10年的中文科主任吳嘉恩，回想數年前有學生因家庭衝突企圖輕生，仍有餘悸。吳說事發當日收到短訊，見學生危坐後「個心離一離」，馬上衝進校長室，社工等教員亦前來支援，一同思考該如何回覆學生信息。及後她趕到學生位處大廈，嘗試游說他回到地面。

學生已升大學 不忘師恩

吳稱教學多年甚少遇類似事件，自己當刻慌亂，社工認為學生向她透露事件，代表着緊她，建議吳嘗試擾亂他視線。結果游說過程沒如電影橋段般驚心動魄，吳按社工建議，向學生藉詞「我好肚餓，不如你同我落去先食碗粉，食完碗粉再決定點」。她雖笑言最終「他又真的落去同我去食粉」，但憶述時仍不斷提到「好驚」。

事件距今逾3年，當日命懸一線的學生已升讀大學攻讀中文。吳說兩人沒重提該事，但學生現不時趁放假相約共膳，她明白即使對方沒宣之於口，但仍「惜老師」、心存感激。

不少學校強調學生學術表現，但吳老師看重的還有他們的成長需要。以追收功課為例，她說平時倘學生欠交功課，老師大可懲罰學生，但若師長多問一句原因，或會知道學生因父母爭吵以致未完成功課。她強調教育的重點是學生，反問純粹以懲罰能否解決學生問題，「記小過只是完成老師的工作，但沒完成老師的使命」。

在平日教學，吳老師亦設計校本課程冀吸引學生學習。她說學生普遍對學寫說明文感沉悶，故她與生物科合作，以昆蟲切入，帶學生參觀螢火蟲博物館，學校又飼養甲蟲讓學生觀察，及後要學生寫關於昆蟲的文章。吳稱學生寫作技巧雖不會因此突飛猛進，但學習興趣提高，變得主動找資料，亦願多寫文章。

昆蟲入題 增學生寫作興趣

吳老師獲頒第9屆「司徒華好老師獎」，提名她的伍少梅中學校長李建文讚揚吳老師除了教學經驗豐富，亦熟悉每名學生需要，「每日都觀察到她陪伴學生」，並重視家校關係，以助學生學業及成長。