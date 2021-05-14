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智叻中文Smarties' 第466期

創意聊天室：男的俊 女的美

【明報專訊】無論出席什麼場合，我們的儀容都需要整齊端正，有時花點心思更會令人眼前一亮，朋友甚至會發現我們變得更美麗或英俊呢！如要形容女子美麗、男子氣度不凡，我們能運用什麼成語呢？

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