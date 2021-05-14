教育
語文同樂 第512期

卷二練筆：記敘文引入文章技巧

【明報專訊】文章首段相當重要，一方面要盡快扣題，一方面要引入故事，讓讀者知道接下來要敘述什麼。同學可參考以下入題方法，在交代背景的同時展現你的文筆和巧思。

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