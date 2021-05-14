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2021年5月14日星期五
語文同樂 第512期
DSE中史首出MC 發揮題集中古史 教師：內容大路 料盡量避爭議課題
73%幼園凍學費 24%申加
嶺大製高防護透明口罩助聽障者
潮看文史：髮（faat3）
潮看文史：護髮之道
放空標點：旭岳
閱讀篇章：〈我愛異端〉——韋政通
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆：記敘文引入文章技巧
綜合精練．演講辭：網上授課 學生應有特質 整合拓展示例
古典今用：尋伯樂啟事，千里馬謹啟
周圍「中」：糖黐豆 人黐人
周圍「中」：此物最相思
答案
時事中文：史觀有對錯？
答案
人生教練：醜陋的王后 鍾無艷
講故事：神奇鉛芯筆
創意聊天室：男的俊 女的美
閱讀篇章：實戰篇
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【明報專訊】(1) 以下引文中運用了什麼修辭手法？就文意表達而言，產生什麼效果？ （4分）
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DSE中史首出MC 發揮題集中古史 教師：內容大路 料盡量避爭議課題
73%幼園凍學費 24%申加
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