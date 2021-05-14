73%幼園凍學費 24%申加

細分幼稚園申請下學年加費數字，「幼稚園教育計劃」即政府資助幼稚園中，有約20%申請加學費；非政府資助幼稚園則有36%申請。教育局稱正審核學校建議的學費，又說一直與幼稚園業界保持緊密聯絡，了解學校情况和需要，並提供適切支援，盡量減輕幼稚園因疫情影響帶來的財政困難。

本報向「幼稚園教育計劃」部分辦學團體查詢。東華三院稱，屬下18間幼稚園的半日班早已實施免收學費，又稱為關顧家長在疫情下的困難，減輕他們的經濟負擔，決定不會調整2021/22學年全日班學費及全日班膳食費。

屬下24間幼稚園及25間幼稚園暨幼兒園的保良局稱，大部分在2021/22學年提供免費半日制班及低收費全日制班。保良局稱，個別學校因應校本需要，按教育局機制申請2021/22學年調整學費，原因包括營運費用調整、增加活動開支及校舍保養維修等。仁濟醫院則稱，屬校會按「幼稚園教育計劃」既定政策及營運實際需要考慮釐定學費水平。