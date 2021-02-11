DSE中史首出MC 發揮題集中古史 教師：內容大路 料盡量避爭議課題

今年中史科卷一不設必答題。第一部分考生須於兩題中選答一題，古代史題目問及安史之亂，近代史題則引用中國國民黨第一屆一中全會的簽到名冊、1924年孫中山給蔣介石的信、1921及1927年中國共產黨黨員數量等資料，讓考生分析兩次國共合作的原因。至於第二部分，考生可從6題中選答2題。古代史部分問及秦始皇統一後的措施、魏晉南北朝的政策及清初君主對漢族推行的措施；近代史則問及洋務運動、1949至70年中華人民共和國與蘇聯關係（見圖），以及改革開放等。

今年卷一設多條「細分題」，包括以填充方式問考生秦代的地名及運河名稱，又以MC題問考生1993年中共十四屆三中全會決定開展的深化改革項目。

教師稱近年意見題大減

教協理事、中史科教師陳仁啓形容，今年試題「四平八穩」，提問直接，卷一只得「兩題半」意見題，亦盡量避免了有爭議的提問。他分析，對比2012年首屆DSE，近年中史科試卷意見題已大幅減少，今年雖有讓考生發揮的題型，但多數集中古代史，相信是避開較爭議課題。他認為，考生毋須擔心試卷有敏感議題，「沒有什麼讓他（考生）避，亦不需要避」。

今年多題要求記誦史料 拆細分題

他續說，今年有較多題目要求學生記誦、分析及說明史料，卷一多條題目均「拆細」分題，並首現MC題。他說，雖然題目簡單，但考生需溫習得相當仔細，稱以往較多論述題，考生即使不懂作答亦可嘗試解說，以獲取部分分數；不過對於熟讀史料的學生，有關題目或是「送分」題。

考生：因去年風波 沒特意溫近代史

有考生亦認為今年試題直白。考生黎同學表示今年「貼中」不少題目，包括漢化措施、安史之亂等，試卷沒有想像中困難。她表示，自己專攻古代史，因對近代史不太感興趣，加上受去年歷史科取消試題風波影響，擔心近代史較敏感，故預備考試時亦沒特意溫近代史部分。

考生簡同學認為，試卷的資料及字眼已限制考生的作答方向，稱今年不少題目要求考生援引資料，較少問及個人所知，自己亦「tip（預測）中」題目。她認為，今年試題是歷來最淺，「我無見過以前有這麼多小分題，可能想讓我們『執分』」。