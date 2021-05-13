教育
常識天下 第216期

時光之旅：5月15日——韓國教師節

【明報專訊】5月15日是韓國的教師節，當地學生會向老師送上康乃馨以示敬意，甚至唱歌，以一首《스승의 은혜》（老師的恩惠）歌頌老師。至於韓國教師節定於5月15日，原來跟創立韓文的世宗大王有關。

上 / 下一篇新聞