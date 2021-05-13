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2021年5月13日星期四
通通識 第715期
暫六成直資校凍結學費 三成申調整 男拔加2％
首季279宗虐兒呈報 七成涉親屬施虐
教大推家長錦囊影片 助升小學童適應
中大科大各籌款逾11億 取盡配對補助
晶片短缺
時事議題：晶片全球供應鏈
時事議題：中國推進晶片研製
時事議題：答題指引
透視救援：烈火焚營，難民當災
爆point大全：環境、社會及管治概念
觀點與角度：控煙政策
新聞測驗
新聞測驗：答案
星級例子庫：政府民望
美式足球 戰術取勝
真假fun一fun：美式足球玩法
新聞有常識：多元奧斯卡
新聞有常識：答案
世界幹什麼：熟雞蛋「返生」？
時光之旅：5月15日——韓國教師節
今期流行：法國五月
意見調查
新聞測驗：答案
【明報專訊】1.A
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首季279宗虐兒呈報 七成涉親屬施虐
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中大科大各籌款逾11億 取盡配對補助
晶片短缺
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