教育
通通識 第715期

時事議題：中國推進晶片研製

【明報專訊】2020年中國進口的晶片（內地稱芯片）總值達3800億美元（約2.9萬億港元），佔內地進口總額18%。為加強自主研製及生產晶片，內地推出不少政策，但當中可能遇到什麼挑戰？

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