教育
通通識 第715期

晶片短缺

【明報專訊】全球半導體晶片2021年起出現嚴重短缺，打擊汽車製造業，各大汽車製造商滿手訂單也未必能如期交車；短缺及後蔓延至其他電子產品，有企業甚至難以取得晶片製造日常家用電器，如洗衣機和多士爐。

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