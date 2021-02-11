首季279宗虐兒呈報 七成涉親屬施虐

去年940宗 48人被定罪

據勞福局的回覆，今年首季279宗虐兒個案當中，113宗涉及身體傷害或虐待佔最多，其次為性侵犯，有86宗。去年全年有940宗虐兒個案（見圖）。

《侵害人身罪條例》第27條針對虐待和忽略兒童等行為，去年有86人被檢控，48人被定罪。被定罪者當中，4人被判處即時監禁14日至1年4個月，34人被判感化令，7人監禁緩刑，一人判社會服務令，兩人罰款1500至2000元。

法改會2019年發表諮詢文件，初步建議增設「沒有保護罪」，若照顧者無保護兒童或易受傷害者免於嚴重受傷或身亡，包括知情不報，最高可分別判監15或20年。羅致光表示，政府現正預備探討有關立法的可能性，會一併參考法改會將公布的最終報告，並認真考慮有關建議，盡快作適當跟進。

羅致光又表示，當局亦會加強社工、教育工作者、警務人員及醫護人員培訓，包括舉辦及資助訓練課程，提升他們及早識別和支援受虐兒童的能力。