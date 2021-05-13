暫六成直資校凍結學費 三成申調整 男拔加2％

教育局稱截至上周五（7日），收到27份調整學費申請和47份不調整學費通知書。全港目前有71間直資學校，其中9間為小學暨中學，其中小學部需分別提交申請，故此需交表總數為80，以此計算，有34%調整學費，59%凍結學費。

教育局稱，會按既定程序處理申請，小心檢視學校提交的財政預算和理據。

聖保羅男女連續兩年凍費

疫情下本學年凍結學費的學校比例增加，來年情况持續。名校聖保羅男女中學及其附屬小學下學年會凍結學費，校方稱是鑑於新冠疫情和目前艱難的經濟狀况，經過認真考慮和審議，決定連續第二年凍結學費 。拔萃女書院、英華書院等名校，以及保良局屬下6間直資學校亦凍結學費，包括保良局陳守仁小學。

協恩中一申學費加2.5%

同時，亦有學校申請調整學費（見表）。協恩中學回覆查詢稱，因應教學成本上升，下學年中一暫擬學費36,853元，比本學年上調2.5%。據校網資料，拔萃男書院附屬小學本學年小一學費43,930元，擬加學費至45,000，加幅2.4%。拔萃男書院中一學費亦擬加2.4%至51,200。最終調整有待教育局審批。

直資學校議會主席陳狄安稱，學校不論增加或凍結學費，需考慮一籃子因素，包括疫情下家長負擔、通脹、收生情况。他解釋，直資學校主要收入來源之一是教育局按額資助，「如資助額不足以應付學校提供的服務，才以學費補足」，故學校釐定學費水平受按額資助影響，惟資助的確實金額仍不確定。他說，學校所獲資助往往「有延後」，如2021/22學年的資助額要在開學後的11月、12月始知；而資助額亦「可加可減」，有可能於之後被追補差額，對學校營運添不明朗因素。