Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2021年5月12日星期三
Smarties' Power English 第313期
公社科教材列「中國一直擁港主權」 齡記出版社派校 指「英管治屬違國際法佔領」
香島道官小逐步停辦 9月新生、現小一小二須轉校
科大演藝中心11月開幕 暑期辦舞台課程
大人ing：相逢石山街
大人ing：知音人，結緣石山街 路選了，也能走出去
第一印象：口罩
古文化談：王室葬禮
視聽之娛：一老與一少 踏足納粹集中營
文字定格：三度旅行方案
投稿園地：儀式
文字發酵：成語迷宮
參考答案
News feed：Awards show fatigue
News feed：Finally they're animals
Answers, News feed
Infographic：Public housing in Hong Kong
Career：E-sports players
Answers, Career
Comic：Sigmund Freud
Story：A cat-and-mouse game
Answers, Story
News quiz
Answers, Story
【明報專訊】1. Not given
上 / 下一篇新聞
公社科教材列「中國一直擁港主權」 齡記出版社派校 指「英管治屬違國際法佔領」
香島道官小逐步停辦 9月新生、現小一小二須轉校
科大演藝中心11月開幕 暑期辦舞台課程
大人ing：相逢石山街
大人ing：知音人，結緣石山街 路選了，也能走出去
第一印象：口罩
古文化談：王室葬禮
視聽之娛：一老與一少 踏足納粹集中營
文字定格：三度旅行方案
投稿園地：儀式
文字發酵：成語迷宮
參考答案
News feed：Awards show fatigue
News feed：Finally they're animals
Answers, News feed
Infographic：Public housing in Hong Kong
Career：E-sports players
Answers, Career
Comic：Sigmund Freud
Story：A cat-and-mouse game
Answers, Story
News quiz
公社科教材列「中國一直擁港主權」 齡記出版社派校 指「英管治屬違國際法佔領」
香島道官小逐步停辦 9月新生、現小一小二須轉校
科大演藝中心11月開幕 暑期辦舞台課程
大人ing：相逢石山街
大人ing：知音人，結緣石山街 路選了，也能走出去
第一印象：口罩
古文化談：王室葬禮
視聽之娛：一老與一少 踏足納粹集中營
文字定格：三度旅行方案
投稿園地：儀式
文字發酵：成語迷宮
參考答案
News feed：Awards show fatigue
News feed：Finally they're animals
Answers, News feed
Infographic：Public housing in Hong Kong
Career：E-sports players
Answers, Career
Comic：Sigmund Freud
Story：A cat-and-mouse game
News quiz
prev
next
相關新聞
Story：A cat-and-mouse game