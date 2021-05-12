科大演藝中心11月開幕 暑期辦舞台課程

設多用途室 供學生文藝創作

科大早前獲邵氏基金會捐贈1.5億元建設的中心，將於11月中開幕。中心樓高4層，位於科大校園近南閘位置，總樓面面積約1.3萬平方米，設中央大禮堂用作舉辦不同表演節目，其周邊亦有10多間多用途室，包括排練室、音樂室及錄音室等，讓學生在內文藝創作。

科大媒體科技及出版中心主任吳宏權說，中央大禮堂可以提供850多個座位，當中約350個為組合式觀眾席，座椅摺疊後，可提供更多空間做各類活動，而大禮堂的弧形牆面是360度的投影熒幕，配合各類型演出。

科大藝術中心節目總監鄺綺顏說，科大一向以研究聞名，中心可為學校增添文化及藝術氣息；配合中心落成，科大亦希望可加強有關方面發展，包括學生教育及對外服務。她解釋，科大通識課程涵蓋粵劇、音樂、作曲、表演等，該類課程學生可使用中心的設施，而學生團體如劇社、合唱團、電影學會等亦可在中心舉辦節目，並把活動推廣至社區。

盼邀世界級表演 正與海外團體接洽

吳宏權稱，校方今年亦會於暑期舉辦「舞台訓練生計劃」，招募約10名學生，讓學生透過6節課涉獵舞台知識，日後可正式在中心舞台當助手。鄺綺顏表示，中心可成為西貢、將軍澳居民的文藝場地，希望可邀請本地音樂人、劇團作駐場藝術家，校方亦與海外表演團體接洽中，希望可以邀請世界級表演在中心演出。